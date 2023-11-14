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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على حماس.. واتهامات لإيران بدعمها

بلينكن
بلينكن

استمرارا لسياسة دعم الاحتلال الاسرائيلي ومساندته في حصار المقاومة الفلسطينية، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بفرض عقوبات إضافية على جماعات وأفراد تابعين لحركة حماس، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقال وزير الخارجية الأمريكية: "أدرجنا أكرم العجوري في قائمة الإرهاب الدولية باعتباره زعيما لحركة الجهاد الإسلامي".

وأضاف بلينكن أن إيران دربت مقاتلي الجهاد الإسلامي على إنتاج وتطوير الصواريخ وسهلت الدعم المالي لهم.

وزعم ان الدعم الإيراني بتحويل الأموال وتوفير الأسلحة مكن حماس والجهاد من تنفيذ أنشطة ضد الاحتلال.

من جانبها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات من وصفته بالفاشي سموتريتش، وفق ما ذكرت صحف فلسطينية.

واعتبرت الوزارة ان تصريحات الوزير العنصرية تستخف بالموقف الدولي الرافض لتهجير الفلسطينيين.

كما اعتبرت مصر، الثلاثاء، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير سكان غزة "تخالف القانون الدولي والإنساني".

كان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش اعتبر أن إجلاء سكان غزة "هو الحل الإنساني الصحيح لهم وللمنطقة".

وقال في بيان، الثلاثاء، إنه يرحب بمبادرة أطلقها أعضاء في الكنيست لإجلاء سكان غزة طوعا باتجاه دول العالم التي توافق على استقبالهم.

وعقب وزير الخارجية سامح شكري قائلا: "لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، التي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

اتهامات الخارجية الأمريكية

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