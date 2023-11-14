كانت سببا في اشتعال الأزمة.. إدارة الزمالك تتخذ قرارا بشأن لافتة نادي القرن

أعلن الإعلامي إسلام صادق ، عن إزالة لافتة نادي القرن الحقيقي من سور نادي الزمالك .

وكتب صادق من خلال حسابه على فيس بوك :٠ مجلس الزمالك يزيل لافتة نادي القرن الحقيقي".

وأزال مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، خلال الأيام القليلة الماضية، لافتة نادي القرن التي كانت سببا في اشتعال أزمة بين إدارة الأبيض السابقة مع النادي الأهلي.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، قد علق لافتة جديدة تعلن أنه نادي القرن الحقيقي في القرن العشرين بقارة أفريقيا، بعدما أزال اللافتة القديمة التي كانت تحمل شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».