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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل لقاء أبو سليم الليبي.. جلسة تحفيزية للاعبي الزمالك

صدى البلد

عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

و حرص معتمد جمال على توجيه التحية للاعبين على الالتزام التام بالبرنامج التدريبي الموضوع لهم و العمل بكل قوة و جدية وفقا للمطلوب منهم، مشدداً على أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من الجهد .

و أكد المدير الفني للاعبين على ثقته التامة في جميع العناصر الموجودة في تحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة

وشرح معتمد جمال خلال الجلسة بعض النقاط الفنية الخاصة التي سيقوم اللاعبون بتنفيذها خلال الفترة الحالية.

و خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مراناً صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، وفقا للبرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بخوض التدريبات على فترتين اليوم الثلاثاء.

و شهد المران الصباحي التركيز على الجانب البدني، ضمن البرنامج الموضوع لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل بدنياً استعداداً للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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