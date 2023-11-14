حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: ركزنا على مقابلة السفراء الأجانب لبحث الأزمة الفلسطينية

قالت النائبة أميرة صابر ، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران ، إن أحداث غزة هي المسيطرة على المشهد ، والحملة الفترة الماضية كان جزء كبير من مجهود الحملة في مقابلة السفراء الأجانب ، وإدانة مساندة الحكومات لأعمال العنف بالقطاع.

وتابعت النائبة أميرة صابر ، خلال لقائها لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن كل من يتخذ قرار الدعم الأعمى فهو في موقف مخز، وسيدفع الثمن غاليا جدا من موجات العنف والإرهاب.



وأكملت ، أن هناك صدمة كبيرة من عدد كبير من السياسات الدولية ، والسياسين ، لافتة إلى أن الحملة تقوم بشكل يومي بلقائات أحدية في إطار الأزمة الفلسطينية.