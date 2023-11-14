مع 300 من زملائه.. محام فرنسي يعلن مقاضاة إسرائيل أمام الجنائية الدولية

أعلن المحامي الفرنسي البارز جيل ديفرز، أنه تمكن من جمع جيش من المحامين لمقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح المحام الفرنسي أنه تمكن من جمع 300 محام في 10 أيام، بغية محاكمة الاحتلال الإسرائيلي بسبب الإبادة الجماعية التي تحدث في قطاع غزة، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

واعتبر المحامي الفرنسي البارز جيل ديفرز، أن ما يحدث في غزة يستدعي تقديم التماس إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف ديفرز، في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "نحن هنا أمام المحكمة، وأمام كل ما يجري من إبادة جماعية في فلسطين، وكي نقول لكم أننا رأينا كل ما يحدث".

وتابع: "بالنسبة للفلسطينيين، لديكم الآن جيش من المحامين، لقد جمعنا 300 محام خلال 10 أيام وننوي تقديم دعاوى أمام كل المحاكم، وليس فقط المحكمة الجنائية الدولية".