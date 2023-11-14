وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق: إعادة احتلال غزة يمثل فضيحة لأمريكا أمام شعبها

أشاد حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، بالمقابلة الصحفية التي أجرتها الإعلامية لميس الحديدي مع المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، واصفاً إياها بأنها من أفضل المقابلات الصحفية والإعلامية التي أجريت مع مسؤول امريكي خلال السنوات الأخيرة.



وأوضح "عصفور"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن اللافت للنظر في تصريحات المسؤول الأمريكي أنها بدت واضحة دون مواربة وحدد ماذا تريد واشنطن من المنطقة، كاشفة عن الموقف الأمريكي تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة وانها ليست فقط شريكة في الحرب لكن بطريقة سرده للمعلومات تؤكد أن واشنطن كانت شريكة في الاعداد أيضاً لطريقة هذه الحرب.



وذكر الوزير الفلسطيني الأسبق، أنه من ضمن الملاحظات أنه جرى تعيين المبعوث الأمريكي في السادس عشر من أكتوبر أي بعد أسبوع واحد فقط من بدء العدوان، وأيضا قبيل عملية التوغل البري الإسرائيلية، وهو بمثابة مندوب أمريكي سامي في قطاع غزة تماماً كما تعين برايمر في العراق قبل سنوات.



ولفت، إلى أن تصريحات المبعوث الأمريكي ضد حماس هي بمثابة فاشية سياسية لان واشنطن تخطط لاستئصال سياسي لهذا الفصيل الفلسطيني من الحياه السياسية، وهي التي أصرت على دمجه فيها في عام 2006 ، وأرغمت السلطة الفلسطينية على إجراء انتخابات وإشراك حماس بها دون قيود أو شروط والأن يتحدثون عن استئصالها، معلقا: "هي أمور لم تصل لها الهتلرية في العقود الغابرة ".

لم تعد هناك ضفة غربية



وحول تصريحات المبعوث الأمريكي، فربط وجود الجيش الإسرائيلي بوجود حماس يعني عملية استئصالية ولن يقول ذلك، لأنها تخشى من الرأي العام الأمريكي خاصة أنه من المفترض انه الحزب الديموقراطي، قائلا: “ إعادة احتلال قطاع غزة يمثل فضيحة لأمريكا أمام شعبها”.



وأستطرد، أن الاستيطان الإسرائيلي زاد في الضفة الغربية ولم تعد هناك ضفة.