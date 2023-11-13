ما معنى القتل باحترام؟.. لميس تسأل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، سؤالاً للسفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص بالشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، قائله: "ما معنى القتل باحترام.. إسرائيل تستخدم أسلحتكم لقتل الأطفال؟.

ورد قائلا: “ما يشغلنا الان هو أن تقوم إسرائيل بمهمتها وحملتها بأكبر قدر من الحذر وتقليل المصابين بأكبر قدر لكن أيضا أذكر أن إسرائيل لم تبدا هذه الحملة لان حماس قامت بمذبحة محسوبة ومتعمدة و حيوانية”.



لتقاطعه الحديدي ساخرة: “ماذا يعني الطريقة الحذرة ؟ لا استطيع ان أتفهم ما هو القتل الحذر”، ليجيب: " بمعنى أن يتم تنفيذ الحملة كما نقوم بها ودول أخرى قامت بها وأن تنفذ بأسلوب يحترم لدرجة كبيرة ولأقصى درجة عبر تجنب المدنيين والأماكن المدنية".



لتقاطعه مجدداً : "هل تعتقد أن ما تقوم به إسرائيل يحترم؟، ليجيب : "نعتقد أنه يمكن ان يفعل ذلك بشكل افضل مما هو عليه فيما يتعلق بأسلوب تنفيذ الحملة لابد من فعل ذلك بشكل اكبر لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين".



وتساءلت الحديدي حول مصلح الهدنة الإنسانية قائلة : هذا المفهوم لا أعرفه ولم اطلع عليه في المفاهيم السياسية التي تعلمناها هل هذه هدنة لإخلاء الناس وليست لوقف إطلاق النار؟، ليرد: "ليس وقف دائم لكن مؤقت وما هو متبع في كل دول العالم في مثل هذه الحملات ونحن ندفع في ذلك نريد أن نرى توقفاً إنسانياً مؤقتا لمدة أطول يسمح للأفراد بالتحرك وفي ذات الوقت يسمح بدخول مزيد من المساعدات للاماكن الأكثر احتياجا وبالتالي لا يمكن أن تكون الهدنة الإنسانية لساعات قليلة لكن نحتاج وقت أطول".



وأتم : " في الوقت الذي ندعم الهدف من حملة إسرائيل لتكون غزة خالية من حماس. تحدثنا أيضاً عن الأمل في عقد هدنة إنسانية في غزة طويلة لذات الأسباب التي ذكرتها نحن ندعم حملة إسرائيل لكن نؤمن بأنه لن يكون هناك احتلال".