بحضور أبو العينين .. انطلاق المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري.. تفاصيل

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، تقريرا تلفزيونيا عن انطلاق المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري ، بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.



وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن مصر وقطر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون البناء في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري الذي عُقد بالقاهرة.

من جانبه قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إننا نعتز بالشعب القطري وهناك تبادل للمشاعر معهم، والمستثمر القطري يتمتع بكل المزايا التي يتمتع بها المصري.

وتابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الاستثمار اليوم الأفضل في مصر وهناك دعم حقيقي من القيادة السياسية للاستثمار والصناعة.

