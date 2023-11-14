عفاف شعيب وأحمد عبدالعزيز ونجوم الدراما في عزاء والد سلوى عثمان| صور

حرص عدد كبير من نجوم الدراما المصرية على حضور عزاء الفنان عثمان محمد علي، والد سلوى عثمان الذي أقيم مساء اليوم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

حضر عزاء والد سلوى عثمان كل من عفاف شعيب، أحمد عبد العزيز، ميرفت أمين، جمال عبد الناصر، طارق علام، وفاء مكي، إيهاب فهمي، عزة لبيب وغيرهم.

انهارت الفنانة سلوى عثمان، في عزاء والدها عثمان محمد على، أثناء استقبال المعزيين، حينما رأت سلوى الفنانة عفاف شعيب احتضنتها بشدة وظلت تبكي.



توافد نجوم الفن على عزاء الفنان عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان، وفي مقدمتهم إدوارد، دنيا سمير غانم، رانيا فريد شوقي وميرفت أمين وغيرهم.

وبدأ عزاء والد الفنانة سلوى عثمان في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعدما شيعت جنازته أمس من نفس المكان في غياب نجوم الفن.

رحل الفنان القدير والد الفنان سلوى عثمان، أول أمس الأحد، بعد رحلة مع المرض، عن عمر يناهز 88 عاما.

وتساءل الكثير عن سبب وفاة الفنان عثمان محمد علي، فقد تعرض لجلطة بالمخ خلال الشهور الأخيرة، وسقط مغشياً عليه خلال التصوير، وتم نقله إلى المستشفى ودخل العناية المركزة ، وبعد فترة علاج، عاد لمنزله لكن من وقتها ومازالت حالته الصحية غير مستقرة ، حتى وافته المنية.