مستشار الرئيس الفلسطيني: متمسكون بمواقفنا الوطنية والبقاء على أرضنا|فيديو

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الأمور على الأرض في قطاع غزة اليوم على حالها، وتنتقل من السيء إلى الأسوء، والعدوان الإسرائيلي مستمر بوتيرة متصاعدة وهناك قصف متواصل على وسط وجنوب غزة، فضلا عن استمرار العمليات العسكرية داخل شمال غزة.

مستشار الرئيس الفلسطيني:العدوان الإسرائيلي يحاول بشكل حثيث في تهجير المواطنين الفلسطينيين

وأضاف الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني ، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، ، أن العدوان الإسرائيلي يحاول بشكل حثيث في تهجير المواطنين الفلسطينيين من شمال قطاع غزة لجنوبه، وهناك أحاديث عن تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، فضلا عن الكارثة الإنسانية التي نتجت عن هذا العدوان المستمر، والذي سيفشل بنهاية الأمر.

ولفت الرئيس الفلسطيني أن قطاع غزة يفتقد لكل مقومات الحياة الأساسية، من ماء وكهرباء ووقود وغذاء ودواء، والعدوان لا يزال مستمراً والعالم يتفرج مع الأسف الشديد.

وأوضح الرئيس الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني متمسك بمواقفه الوطنية، والبقاء في أرض فلسطين، وكل المحاولات العبثية العدوانية التي تحاول إسرائيل فرضها على الشعب لن تنجح، على مدى 70 سنة لم ينجحوا في دفع الفلسطينيين في مغادرة وطنهم وسيفشلون هذه المرة أيضا.