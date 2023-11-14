متخصص في شئون اللاجئين: "الأونروا" قائمة على تبرعات أمريكا بشكل خاص..30% من واشنطن

أكد أشرف ميلاد، المحامي المتخصص في شئون اللاجئين، أن "الأونروا" وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى، أنشئت بغرض دعم ورعاية وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بعد نكبة 1948، وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة لكنها قائمة على التبرعات من الدول الأعضاء وبشكل خاص من أمريكا التي تدفع بشكل مباشر للأونروا 30% من ميزانية المنظمة.

وأشار "ميلاد"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن لـ"الأونروا" 280 مدرسة ويتم التدريس بها لـ300 ألف طالب فلسطيني، لافتا الى أن لـ"الأونروا" 8 مخيمات في قطاع غزة وكل مخيم يحتوي على مستشفى، كما أن هذه المنظمة أمدت دول الخليج بفنيين من الفلسطينيين للعمل في حقول النفط وتكرير البترول.

وأوضح أن "الأونروا" تعمل في 5 برامج، البرنامج الأول التعليم والخدمات الصحية والخدمات العاجلة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، وهي منظمة للاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا أن هناك 59 مخيما لـ"الأونروا" في سوريا والأردن ولبنان والضفة الغربية وغزة.

وتابع: "إسرائيل ترى أن هذه منظمة تشغل الإرهاب والتخريب، لا تدير المخيمات ولكن تقدم الإمدادات للمخيمات فقط"، مشددًا على أنهم يريدون أن يكون هناك سيطرة بشكل أكبر على هذه المخيمات، موضحًا أنه من المفترض أن أي مبنى عليه علم الأمم المتحدة يكون بعيدا عن القصف ولكن لا تفعل قوات الاحتلال هذا.