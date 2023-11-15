عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المتحدة للخدمات الإعلامية: مصر وفلسطين بلد واحد.. ونضرب المثل الحقيقي لحقوق الإنسان

زيارة طاقم الشركة
زيارة طاقم الشركة المتحدة لمستشفى العريش العام

قال الدكتور أشرف سالمان ، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، إنه زار المعبر لأول مرة خلال التغطية الحالية لاحداث غزة ، موضحا أن هناك جهود مصرية كبيرة جدا ، وكانت أول جزء في رحلته هي زيارة مستشفى العريش العام .

وتابع الدكتور أشرف سالمان ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " مساء دي ام سي " والمذاع على فضائية " دي ام سي " ، أن الزيارة تناولت الجرحى والمصابين بالمستشفى من أهل غزة ، وتم نقلهم من مستشفى الشفاء لمستشفى العريش العام  ، وهي أحد الجهود التي تبذلها الدولة المصرية .

وأشار رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة ، إلى أنه فخور جدا بمستشفى العريش العام ، ويدعو الجميع لزيارتها ، لافتا إلى أنها تقدم خدمات طبية على أعلى مستوى ، مسترسلا :" أنا مش قادر أعرف فين منظمات حقوق الانسان التي كانت دائما تقول مصر يجب أن تتبع القواعد الدولية لحقوق الانسان ".

وتابع : أين المؤسسات الدولية لمنظمات حقوق الانسان مما يحدث في غزة ؟ .. وبقدر حزني بقدر فخري أني مصري وبنتمي للقيادة السياسية الحالية ، وما تفعله مصر هو مثال حقيقي لحقوق الانسان .

ولفت ، إلى أن ما ترسله مصر إلى غزة ليست مساعدات بل هي مشاركات مع الشعب الفلسطيني ، منوها أن مصر وفلسطين بلد واحدة ، مردفا :" لدينا مراسل استشهد في غزة ومصور لديه اصابات خطيرة ".

أشرف سالمان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج مساء دي إم سي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة شركة المتحدة للخدمات الإعلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الإنترنت في العالم.. الأرض تتعرض لأقوى عاصفة شمسية مدمرة بالتاريخ

الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 .. شوف الجرام وصل كام

نقلهم لهذه المناطق.. مصر ترد بقوة على مؤامرة صهيونية مخيفة بشأن غزة

اجتماع عاجل لمجلس الحرب في إسرائيل استعدادا لصفقة الأسرى

موقفتش جنبي عكس أم أولادي.. هشام ربيع يعلن انفصاله عن بوسي

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

ترشيحاتنا

عبد السند يمامة: أنا أول من أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية.. فيديو

متجاهلا أزمته مع الزمالك.. أحمد فتوح يشارك جمهوره صورا جديدة

بتصميم شبابي أنيق ومواصفات أسطورية.. هونر تقلب الأسواق بسلسلة Honor 100

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2023 |إما التوازن أو الفشل

عمرو الفقي: ما يحدث في غزة شيء فظيع لا يمكن السكوت عليه

كانت رغبته الأهلي.. إنبي يفجر مفاجأة بشأن انتقال مصطفى شلبي إلى الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور آثارت ضجة ل هايدي موسى| شاهد

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

كلود مونيه.. إصابة في عينه حولته لأشهر فنان عالمي.. ما القصة؟

إزاي تخزن العدس المطبوخ طول الشتا.. اكتشف الطريقة

فيديو

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ