المتحدة للخدمات الإعلامية: مصر وفلسطين بلد واحد.. ونضرب المثل الحقيقي لحقوق الإنسان

قال الدكتور أشرف سالمان ، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، إنه زار المعبر لأول مرة خلال التغطية الحالية لاحداث غزة ، موضحا أن هناك جهود مصرية كبيرة جدا ، وكانت أول جزء في رحلته هي زيارة مستشفى العريش العام .

وتابع الدكتور أشرف سالمان ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " مساء دي ام سي " والمذاع على فضائية " دي ام سي " ، أن الزيارة تناولت الجرحى والمصابين بالمستشفى من أهل غزة ، وتم نقلهم من مستشفى الشفاء لمستشفى العريش العام ، وهي أحد الجهود التي تبذلها الدولة المصرية .

وأشار رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة ، إلى أنه فخور جدا بمستشفى العريش العام ، ويدعو الجميع لزيارتها ، لافتا إلى أنها تقدم خدمات طبية على أعلى مستوى ، مسترسلا :" أنا مش قادر أعرف فين منظمات حقوق الانسان التي كانت دائما تقول مصر يجب أن تتبع القواعد الدولية لحقوق الانسان ".

وتابع : أين المؤسسات الدولية لمنظمات حقوق الانسان مما يحدث في غزة ؟ .. وبقدر حزني بقدر فخري أني مصري وبنتمي للقيادة السياسية الحالية ، وما تفعله مصر هو مثال حقيقي لحقوق الانسان .

ولفت ، إلى أن ما ترسله مصر إلى غزة ليست مساعدات بل هي مشاركات مع الشعب الفلسطيني ، منوها أن مصر وفلسطين بلد واحدة ، مردفا :" لدينا مراسل استشهد في غزة ومصور لديه اصابات خطيرة ".