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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الصيني يصل إلى سان فرانسيسكو للقاء بايدن

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

وصل الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء، إلى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الأمريكي جو بايدن.

وأكدت شبكة "تليفزيون الصين الدولية "سي جي تي إن"، الوصول، لافتة إلى أن الرئيس شي من المقرر أن يعقد قمة مع نظيره بايدن، ويحضر الاجتماع الـ30 للقادة الاقتصاديين للأبيك.

وسافر الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة آخر مرة قبل ست سنوات، ومن المقرر أن يجري محادثات مطولة مع بايدن في أول اجتماع شخصي لهما منذ عام على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ حيث يسعى البلدان إلى استقرار العلاقات.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج سيلتقيان في 15 نوفمبر في منطقة سان فرانسيسكو.

وذكر مراقبون أن اللقاء سيكون لمحاولة  “استقرار” العلاقات بعد التوترات الأخيرة بين القوتين العظميين، وليس لأجل بحث أمر الكيان الصهيوني.

وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية إن الاجتماع، الذي لم يتم تأكيده من قبل، ليس من المتوقع أن يسفر عن نتائج كبيرة لكنه يهدف إلى تجنب الصراع بين الصين والولايات المتحدة.

وسيناقش بايدن وشي أيضا الأزمات العالمية الملحة مثل حرب إسرائيل والتدخل الروسي بأوكرانيا، فضلا عن التوترات بشأن جزيرة تايوان المضطربة.

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