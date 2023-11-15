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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أشخاص ممنوعون تماما من تناول الكبدة.. تعرف عليهم

هؤلاء الأشخاص ممنوعين
هؤلاء الأشخاص ممنوعين من تناول الكبدة.. هذا ما يحدث لهم

تناول الكبدة ليس مناسبًا لبعض الأشخاص بسبب أسباب صحية معينة، هناك عدة أسباب قد تعني أن الأشخاص يجب أن يتجنبوا تناول الكبدة،بحسب ما نشره موقع هيلثي :

طريقة عمل الكبدة بدبس الرمان

طريقة عمل الكبدة بدبس الرمان

هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول الكبدة.. هذا ما يحدث لهم

مشاكل في الكبد: إذا كان لديك أمراض الكبد مثل التليف الكبدي، أو التهاب الكبد الفيروسي (مثل التهاب الكبد الوبائي)، أو التهاب الكبد الدهني غير الكحولي، فقد يكون من الأفضل تجنب تناول الكبدة. يحتوي الكبد على مستويات عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة، وقد يزيد استهلاكها من خطر تفاقم مشاكل الكبد وتدهور حالته.

مرض النقرس: مرض النقرس هو حالة تتسبب في تراكم حمض البوليك في الجسم، مما يؤدي إلى التهاب المفاصل. الكبدة تحتوي على نسبة عالية من البورين، وهو مركب يتحول إلى حمض البوليك في الجسم. لذا، يُنصح لأشخاص يعانون من النقرس بتقليل استهلاكهم للكبدة والأطعمة الغنية بالبورين.

ارتفاع ضغط الدم: الكبدة غنية بالصوديوم، والذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة ضغط الدم. لذا، يُنصح لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بتقليل تناول الكبدة والأطعمة الغنية بالصوديوم.

الحمية النباتية أو النباتية الصارمة: إذا كنت تتبع حمية نباتية تستبعد تناول اللحوم، فبالطبع يجب تجنب تناول الكبدة لأنها منتج حيواني.

مع ذلك، يجب أن يُعتنى بأن تكون هذه المعلومات عامة، وقد يختلف التوصية تبعًا للحالة الصحية الفردية وتوصيات الطبيب، لذا، يُنصح دائمًا بالتشاور مع الطبيب أو الخبير الصحي لتحديد ما إذا كان يجب تجنب تناول الكبدة في حالتك الصحية الخاصة.

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