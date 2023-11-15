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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل طريقتين لعمل صوص الشوكولاتة.. تعرف عليهما

صوص الشوكولاتة
صوص الشوكولاتة

يعد صوص الشوكولاتة من الحلويات الشهية واللذيذة ويمكن تحضيره بطرق مختلفة والتي تستخدم في تزيين الكيك الجاهز به، ويتميز بسهولة وسرعة تحضيره، كما يعشق تناوله الكبار والصغار،وفيما يلي طريقة عمل صوص الشوكولاتة.

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أفضل طريقتين لعمل صوص الشوكولاتة 


الطريقة الأولى :
المكونات
- كوب حليب
- 3 ملعقة كبيرة سكر
- ملعقة كبيرة نشا
- ملعقة كبيرة كاكاو خام 
- ربع ملعقة صغيرة نيسكافيه (قهوة سريعة الذوبان)
- 60 جرام قطع شوكولاتة ، أو شوكليت شييبس
- نصف كوب زيت أو زبدة


الطريقة لعمل طريقتين لعمل صوص الشوكولاتة


تُخلط كل المكونات في وعاء على البارد حتى تمتزج جيداً .
يوضع الوعاء على نار متوسطة ، ويُقلب جيداً بمضرب .
عندما يبدأ أن يثقل قوام الخليط ، تُضاف قطع الشوكولاتة أو الشوكليت شيبس ، مع التقليب المستمر حتى نحصل على القوام المطلوب .
يُرفع عن النار وتُضاف الزبدة أو الزيت ، وتُقلب جيداً ، ويُترك حتى يبرد .
يوضع في برطمان محكم الغلق ، وتُحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام .
(ملحوظة) : لا يُترك الصوص فترة طويلة على النار حتى لايُصبح قوامه ثقيل ، واذا ثقل قوامه يُضاف القليل من الحليب ، كل ما كان الحليب أكثر كل ما كان الصوص أخف .
يستخدم الصوص في تزيين الكيك والحلويات بأنواعها .

طريقتان لعمل صوص الشوكولاتة

المكونات
- كوب حليب
- كوب سكر باودر
- كوب زيت
- نصف كوب كاكاو خام


الطريقة لعمل صوص الشوكولاتة


يوضع الحليب والسكر في الخلاط الكهربائي ، حتى يمتزجا جيداً ويذوب السكر تماماً .
يُضاف الكاكاو ، ويُمزج جيداً حتى يذوب الكاكاو .
يُضاف الزيت للخليط على شكل خيط رفيع بالتدريج ، مع الإستمرار في الضرب ، حتى يتكون لدينا صوص الشوكولاتة .
إذا أردنا أن يكون الصوص ثقيل القوام ، علينا بزيادة كمية الزيت .
يوضع في برطمان محكم الغلق ، وتُحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام .
يُستخدم الصوص في تزيين الكيك والحلويات والآيس كريم .

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