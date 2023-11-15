سمير راغب: حصار الاحتلال مستشفى الشفاء لعدم وجود مقاومة مثل منطقة الشاطئ

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، إن تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي 100 متر أو بعد 100 متر عن غزة، فـ قطاع غزة مربع واحد ومختلفة عن أي مكان آخر.



وأضاف «سمير راغب» خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على قناة "MBC" الذي يقدمة الإعلامي شريف عامر، أن المنطقة من البحر للميناء خلف مجمع الشفا الطبي هذه المنطقة بها شركات وبنوك ولا يوجد بها كثافة سكانية مثل الأزقه الضيقة.

دخول منطقة الشاطئ

وأوضح أن مستشفي الشفاء هي نقطة الأساس فهي تقع شمال الرماه وتقع ما بين تل الهوا ومخيم الشاطئ في الشمال، لذلك أن وجود الجيش المحتل عند مستشفي الشفاء لعدم وجود مقاومة مثل منطقة الشاطئ.



أشار رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، إلى أن منطقة الشاطئ يوجد بها قاسميين ومقاومة وحرب مدن وخنادق وبها أنفاق وهذه منطقة بين البحر وبين شارع النصر وشارع عمر بن الخطاب وشارع عز الدين القسام، وشارع أبن حيال.