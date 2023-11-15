انتصار جديد لـ ترامب من محكمة أمريكية.. والنواب يدعمه في الترشح للرئاسة

قضت محكمة في ولاية ميشيجان الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يمكنه الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في 2024، على الرغم من اتهامه في قضية اقتحام الكابيتول.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإن "قاضي المحكمة رفض دعوى قضائية حاولت استخدام "حظر التمرد" المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر لإزالة ترامب من الترشح للرئاسة لعام 2024.

وقال القاضي بشكل منفصل إن وزير خارجية ميشيجان لا يتمتع بالسلطة بموجب قانون الولاية لتحديد أهلية الرئيس السابق لمنصبه بناءً على التعديل الرابع عشر، الذي ينص على أن أي شخص أدى اليمين لدعم الدستور الأمريكي يُمنع من تولي منصبه إذا تورط في تمرد.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، يمثل هذا الحكم انتصارًا كبيرًا لترامب، الذي أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أنه يتقدم بفارق كبير في السباق الرئاسي التمهيدي للحزب الجمهوري لعام 2024، حيث يتفادى الدعاوى القضائية في ولايات رئيسية تتهمه بأنه السبب في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي. وبالتالي غير مؤهل.

والأسبوع الماضي، رفضت المحكمة العليا في ولاية مينيسوتا الطعن الدستوري ذي الصلة ضد ترامب. وهناك تحدٍ مماثل ضد ترامب معلق في كولورادو، حيث من المتوقع صدور حكم بحلول نهاية هذا الأسبوع.

وكان الرئيس الأمريكي السابق وصف هذه الدعاوى القضائية بأنها "تدخل في سياق الانتخابات".

كما طالب فريق محامي ترامب، في وقت سابق، بإغلاق القضية التي يتهم فيها الرئيس السابق بـ "التآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية" على خلفية اقتحام أنصاره للكابيتول في 2021.

من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون رسميًا عن تأييده لترشيح ترامب عن الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية في انتخابات 2024.

وقال جونسون في تصريح لقناة "سي إن بي سي"، يوم الثلاثاء: "أنا أؤيد كليًا الرئيس ترامب، وأتوقع أن يكون مرشحنا وهو سيفوز، وعلينا أن نجعل (جو بايدن) رئيس ولاية وحدة. علينا أن نفعله".

ووصف جونسون نفسه بأنه "واحد من أقرب حلفاء للرئيس ترامب في الكونجرس"، مضيفًا أن ترامب كانت له "ولاية أولى رائعة".

وأصبح جونسون أكبر عضو في الحزب الجمهوري أعلن عن تأييده لدونالد ترامب، بينما تستمر الحملة للانتخابات التمهيدية داخل الحزب الجمهوري.

ويعد جونسون مثل سلفه المخلوع مكارثي، هو حليف قديم لترامب، إلا أن تأييد الأول يمثل خروجًا ملحوظًا عن كيفن مكارثي، الذي لم يصل إلى حد دعم ترشح ترامب للمرة الثالثة للبيت الأبيض.