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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. الحكم على المتهمين بإنهاء حياة شخص لسرقته في القليوبية

محكمة
محكمة

تنظر اليوم محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الثانية، محاكمة المتهمين بقتل شخص حيث كونوا  تشكيل عصابى تخصص في سرقة المواطنين ليلا، بعد احالتهم لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى في إعدامهما وحددت جلسة اليوم  للنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 1432 لسنة 2013 جنايات مركز بنها والمقيدة برقم 1544 لسنة 2022كلي شمال بنها، أنهم، قام كل من: " ايمن م.أ"، " محمد ع.م"، " كريم ع.أ"، " طه م.م"، مقيمين بدائرة مركز بنها قتلوا المجني عليها "مصطفى عبد السلام عبد المجيد"، عمدا بدون سبق إصرار أو ترصد بأن عقدوا - العزم على قتله باله وإبان ارتكابهم الجناية تالية الوصف - وأثر اتفاق بينهم على السرقة.
وحال سيرهم بالمركبة قيادة الثالث منهم ابصروا سير المجني عليه بمفرده بالطريق العام ليلا متوجه الأول محرزا سلاح ناريا والرابع محرزا سلاحا أبيض وما ان ظفرا به - ومقاومته لهما - حتى أطلق الأول عيارا ناريا صوب المجني عليه فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وإزهاق روحه حال وجود الثاني محرزا سلاحا ناريا والثالث منهم على مسرح الواقعة للشد من أزرهم.
وكشفت تحريات المباحث عن قيام المتهمين باستيقاف المجني عليه بمحل الواقعة ليلًا وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر وسلاح أبيض لسرقته كرها عنه وحال مقاومة المجني عليه لهم قام المتهم الأول بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري فرد خرطوش، ما أحدث إصابته والتي أودت بحياته.
وقام المتهمين بالاتفاق فيما بينهم على سرقة أحد من المارة مستقلين للمركبة الآلية (توك توك خاصة وقيادة الملهم الثالث وما أن أبصروا المجني عليه حتى قاموا بالوقوف وتوجه المتهمان الأول محرزا سلاحا ناريا والرابع سلاحا أبيض، سنجة، واستوقها المجني عليه وهددا إياه لسرقته كرهًا عنه وحال مقاومة المجني عليه لهما قام الأول بإطلاق عيار ناري صوب المجني عليه فحدثت إصابته التي أودت بحياته حال وجود الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزرهما وانتظار الثالث بمركبته لهم، قاصدين من ذلك سرقته كرها عنه وقتله حال المقاومة.

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