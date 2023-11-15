للفطور مع الشاي.. طريقة عمل الخفايف على أصولها

تعتبر طريقة عمل الخفايف، هي وصفة عربية خفيفة لذيذة تؤكل على الإفطار بجانب مشروب الشاي الساخن، وهي من الوصفات التي تنال إعجاب الأطفال والكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الخفايف، وهي من الوصفات العربية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشحاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل الخفايف

طريقة عمل الخفايف

مقادير طريقة عمل الخفايف :

¼ كوب زيت نباتي

1 بيض

2 ملعقة كبيرة زبادي

¾ كوب حليب سائل

1 رشّة ملح

1 رشّة فلفل أسود

1 علبة عجينة جلاش

1 كوب جبنة فيتا

2 ملعقة كبيرة سمسم

2 ملعقة كبيرة حبة بركة

طريقة عمل الخفايف :

_ نضع في وعاء كل من: الزيت النباتي، البيض، الزبادي، الحليب السائل.

_ نمّزج جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض حتى تتجانس وتخّتلط جيّدًا.

_ يضاف على المزيج السابق كل من: الملح، الفلفل الأسود ونقلّب المكوّنات مرّة أخرى.

_ نفرد عجينة الجلاش على سطح صلب، ثم ندهنها بخليط الزيت والبيض.

_ نحّشو عجينة الجلاش بالجبنة الفيتا ثم نلفّ هذه العجينة على هيئة رول.

_ نكرر الخطوات السابقة مع جميع عجين الجلاش والجبنة الفيتا.

_ نرصّ رولات عجينة الجلاش المحشيّة في صينية بايركس، ثم نسّكب فوقها مزيج الزيت والبيض.

_ نرشّ فوق الرولات كل من: السمسم وحبة البركة، وندخل الصينية إلى الفرن لمدة نصف ساعة.

_ نخرج صينية الخفايف من الفرن، ونتّركها تبرد، ثم نقطّعها بالسكينة، ونقدّمها بجانب الشاي.