ضربة قاتلة لـ أندرويد.. شركات عملاقة تستخدم نظام هواوي HarmonyOS

في خطوة استراتيجية تشير إلى الابتعاد عن نظام أندرويد البيئي من جوجل Google، تعمل شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى، بما في ذلك JD وNetEase وMeituan، على توظيف مطوري تطبيقات HarmonyOS بشكل نشط ضمن طاقم موظفيها.

ويتماشى هذا التحول مع استراتيجية هواوي الأوسع نطاقا لإنشاء HarmonyOS كنظام بيئي بديل قوي داخل الصين، مما يقلل الاعتماد على أندرويد بسبب العقوبات الأمريكية.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تبحث شركة Meituan، وهي منصة تسوق صينية رائدة للمنتجات الاستهلاكية، عن مهندسي البنية التحتية لنظام التشغيل الصيني من هواوي هارمونى أو اس KHarmonyOS وتقدم رواتب شهرية تنافسية تتراوح من 40 ألأف إلى 60 ألف يوان صيني للمطورين ذوي الخبرة في HarmonyOS.

وفي الوقت نفسه، يبحث موقع JD وNetEase على وجه التحديد عن مطورين لصياغة تطبيقات مصممة خصيصا لهواتف هواوىي الذكية باستخدام منصة HarmonyOS.

وتدعم حملة التوظيف نجاح شركة هواوي في وضع نظام HarmonyOS على أكثر من 700 مليون جهاز، مع أكثر من 2.2 مليون مطور خارجي يساهمون بنشاط في النظام الأساسي.

وأعلن ريتشارد يو تشنج دونج، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلكين في هواوي، أن الإصدار القادم من HarmonyOS، سيقطع العلاقات مع التطبيقات المستندة إلى أندرويد، مما يعزز التزام هواوي بالنظام البيئي HarmonyOS، كبديل ومنافس قوى لنظام جوجل الشهير.

نظام هارموني أو إس التالي

من المقرر إصدار HarmonyOS Next لمعاينة المطورين في الربع الأول من العام المقبل، ويهدف إلى تعزيز مكانة هواوي باعتبارها بائع الهواتف الذكية الأسرع نموا في الصين.

وكان الإطلاق الناجح لجهاز Mate 60 Pro في أغسطس 2023 بمثابة عودة هواوي لشبكات الجيل الخامس، حيث حصد دعما عاما كبيرا وسجل نموا مذهلا بنسبة 37٪ على أساس سنوي في الربع الثالث، وفقًا لتقرير Counterpoint Research لشهر أكتوبر.

وقدمت هواوي ، نظام HarmonyOS في أغسطس 2019 ردًا على إضافتها إلى قائمة الكيانات الأمريكية، مما أدى إلى تقييد وصولها إلى تطبيقات وخدمات شركة جوجل الأساسية.

ومنذ الحظر التجاري في عام 2019، واجهت شركة هواوي تحديات كبيرة في علاقتها بنظام أندرويد، مما أثر على مبيعات الهواتف الذكية العالمية، ولكن في عام 2021، قدمت هواوي نظام HarmonyOS كمنصة تعتمد على نظام أندرويد، بهدف استبدال نظام أندرويد مع الاحتفاظ بالتطبيقات القابلة للتحميل الجانبي.

ويمثل الدفع الأخير نحو HarmonyOS Next، خطوة حاسمة في رحلة هواوي لإبعاد نفسها عن أندرويد تماما، وتشير التقارير إلى أن الإصدار الجديد لن يدعم ملفات APK، مع اختيار HAP، وهو أحد مكونات حزمة التطبيق الكاملة.

وكما هو موضح على موقع مطور HarmonyOS. وكشف عرض عملي في شهر أغسطس الماضي عن عدم إمكانية فتح ملفات APK، على الرغم من أن واجهة المستخدم تشبه تصميمات هواوي المألوفة التي تعتمد على نظام أندرويد.

ومن المتوقع الحصول على مزيد من التفاصيل مع الإصدار الرسمي لـ HarmonyOS Next العام المقبل، مع استمرار هواوي في تحقيق خطوات واسعة في تطوير نظامها البيئي البديل لـ أندرويد.