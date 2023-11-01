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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

توصي بإلغاء تثبيتها.. هواتف هواوي تدرج تطبيق جوجل على أنه "خطر أمني"

هواتف هواوي
هواتف هواوي

ابتعدت شركة هواوي Huawei، تماما عن استخدام نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل Google، لا تزال بعض طرازات الشركة القديم تتميز بنظام التشغيل، ولكن الآن، أبلغ بعض المستخدمين أن هواتف هواوي الخاصة بهم تصف تطبيقات جوجل بأنها خطيرة.

هواتف هواوي تدرج تطبيق جوجل على أنه خطر أمني

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، أتجه أصحاب هواتف هواوي إلى موقع Reddit، للشكوى حول مشكلة هواتف الجديدة، حيث أشاروا إلى أن هواتف Huawei الذكية القديمة بدأت في تصنيف تطبيق جوجل بأنه خطر أمني "عالى الخطورة".

 

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وفي الوقت نفسه، ادعى أحد رواد موقع "ريديت"، أن هاتف هواوي الرائد Huawei P30، أصدر تحذيرا بشأن تطبيق جوجل، وأنه قد تلقى إشعارا في شاشة منبثقة على هاتفه، ينص على أن التطبيق يعد "تهديد أمني" وأوصاه إلغاء تثبيت هذا التطبيق على الفور.

وبعد ظهور الرسالة المنبثقة، قام مالك الهاتف بفحص جهازه لكنه لم يجد أي علامات على الإصابة ببرمجيات خبيثة، وبالمثل، قال أحد مستخدمي موقع "ريديت" أيضا، إنه تلقى رسالة مماثلة على هاتف Huawei P30 Lite.

هواتف هواوي تدرج تطبيق جوجل على أنه خطر أمني

وعلى ما يبدو أن تطبيق Google يتم تصنيفه على أنه برنامج ضار بواسطة هواتف هواوي الذكية سواء القديمة أو الحديثة، حيث تعتبر الأجهزة تطبيق جوجل بمثابة فيروس حصان طروادة الخطير.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، فإن برنامج حصان طروادة هو برنامج ضار صمم خصيصا لأختراق أجهزة أندرويد، يتنكر في هيئة تطبيق شرعي لخداع المستخدمين لتثبيت البرنامج، وبمجرد تثبيته يتم تكليف البرامج الضارة بسرقة معلومات تسجيل الدخول المستخدمة لفتح التطبيقات المصرفية والمالية الخاصة بالضحية.

وقد أشار خبراء الأمن السيبراني، إلى أن الهدف الرئيسي لفيروس حصان طروادة الخبيث، هو الدخول إلى التطبيقات المصرفية على أجهزة أندرويد، للوصول إلى تفاصيل الحساب البنكي للضحية لسرقة أمواله.

لذلك حذرت هواتف هواوي من أنه تم اكتشاف هذا التطبيق وهو يرسل رسائل نصية قصيرة بشكل خاص، ويغري المستخدمين بالدفع باستخدام محتوى للبالغين، أو تنزيل التطبيقات وتثبيتها بشكل خاص، أو سرقة معلومات خاصة، مما قد يتسبب في تلف الممتلكات وتسرب الخصوصية.

وقالت الرسالة التحذيرية لأصحاب هواتف هواوي، نوصي بإلغاء تثبيت تطبيق جوجل على الفور، ليس من الواضح ما إذا كان هذا خطأ أم أن برنامج جوجل على هواوي يؤدي مهام ليس لديه إذن بها.
 

هواوي هواتف هواوى تطبيق جوجل خطر أمني أندرويد Huawei P30

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