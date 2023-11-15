سفير أوكرانيا بالقاهرة يزور جناح المصرية السويسرية بمعرض IAOM للطحن

زار سفير أوكرانيا بالقاهرة مايكولا ناهورني، جناح مجموعة المصرية السويسرية المتخصصة في المطاحن والمكرونة والمركزات، في معرض «IAOM» للطحن الذي يقام لأول مرة في مصر خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري.

وأشاد سفير أوكرانيا بالقاهرة بمنتجات المجموعة المصرية السويسرية من الدقيق والمكرونة لديها وحرصها على تطوير منتجها باستمرار، خاصة أن المجموعة تعتبر من كبرى الشركات المصرية المستوردة للقمح من أوكرانيا.

ولفت السفير على حرص بلاده على مواصلة التعاون مع مصر والتي تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم.

قال المهندس أحمد السباعي، المدير العام لمجموعة المصرية السويسرية، إن المجموعة حرصت على المشاركة في هذا المعرض الدولي الذي يقام للمرة الأولى في مصر.

وأشار إلى أن مؤتمر ومعرض «IAOM» يجمع الشركات العاملة في مجال الطحن والحبوب وصناعتها في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويقام كل عام في دولة، حيث تم إقامته خلال العام الماضي في تنزانيا، والعام قبل الماضي بالإمارات في دبي.

وأضاف «السباعي» أن المؤتمر والمعرض يعد فرصة جيدة لمعرفة كافة التوقعات العالمية الخاصة بمستقبل هذه الصناعة، وزراعة الحبوب الاستراتيجية وسلاسل الإمداد الخاصة بها، وفي مقدمتها القمح والذرة والصويا، وتوقعات أسعارها في ظل التغيرات المناخية والتطورات وتأثير الحروب عليها أيضًا.

ولفت إلى أن المشاركين في معرض «IAOM» أكثر من 600 مشارك من أكثر من 50 دولة في قطاعات المطاحن وصناعة الأعلاف والمكرونة وتجارة القمح والذرة والصويا والدقيق.

كما زار سفير أوكرانيا لدى مصر، ميكولا ناهورني، جناح الأعمال الأوكراني، حيث تم تبادل الآراء وآليات الترويج للمنتجات الأوكرانية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقدمت السفارة الأوكرانية في القاهرة المساعدة في تنظيم الجناح الأوكراني وكذلك إعداد وعقد لقاءات ثنائية التي أسفرت عن توقيع تعاقدات تجارية مع مشترين من مصر والشرق الأوسط، كما يعتبر المعرض منصة تجمع أكثر من 600 عارض من 50 دولة.

ونشرت سفارة أوكرانيا بالقاهرة، أن المعرض يعتبر فرصة لتعزيز التعاون مع كبار المشترين في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تعد هذه السوق من أكبر مستهلكي المنتجات الزراعية الأوكرانية.

وقالت السفارة، إنه على الرغم من الحرب المستمرة، لا تزال أوكرانيا شريكا موثوقا به في ضمان الأمن الغذائي العالمي.