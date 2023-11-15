عبد الوهاب والسنباطى وبليغ ضيوف التراث فى معهد الموسيقى

تقيم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجى، وذلك فى الثامنة مساء غد، الخميس 16 نوفمبر، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من اعمال الموسيقى العربية التي وضعها كبار الملحنين، منها بيتنا الأخضرانى لـ بليغ حمدى، والأرض بتتكلم عربى لـ سيد مكاوى، وأشواق - أروح لمين لـ رياض السنباطى، ووالله ما انا سالى - مرسال الهوى لـ محمد عبدالوهاب، وسمرة يا سمرة لـ كارم محمود، وسألونى الناس لـ زياد الرحبانى وغيرها، أداء عاطف عبد الحميد، ومحمد شوقى، وأحمد محسن، وياسر سليمان، وأنغام مصطفى، ورضوى سعيد، ونهى حافظ، وأسماء كمال.

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح، والقصيدة، والدور، والطقطوقة، والمونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي.

قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004، وتوالى بعدها نشاطها الفني، وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.