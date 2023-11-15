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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سفير بروناي يشيد بجهود منظمة خريجي الأزهر في نشر صحيح الدين ودحض الأفكار المتطرفة

سفير سلطنة بروناي
سفير سلطنة بروناي

أشاد السفير بنجيران سالمين داود، سفير سلطنة بروناي لدى جمهورية مصر العربية، بجهود المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في نشر رسالة الأزهر والعمل على ترسيخ المنهج العلمي الأزهري الذي يتلقاه طالبو العلم الديني الشرعي من جميع أنحاء العالم ، فضلا عن دور المنظمة في إعداد برامج التبادل الثقافي ومناقشة القضايا الاسلامية الهامة والتصدي للأفكار الخاطئة العالقة في الأذهان عن الإسلام، مع العمل الدؤوب على دحض تلك الأفكار ونشر صحيح الدين بصورته السمحة.

 

جاء ذلك خلال زيارة سفير سلطنة بروناي دار السلام ومعه الوفد المرافق له الذي ضم حاج سوجيري بن دوله - الملحق الثقافي والتعليمي، م. ولاء حسن - مساعد ومترجم السفارة، ومبارك سيد علي - مساعد الملحق الثقافي والتعليمي، حيث التقوا  بالدكتور محمد حسين المحرصاوي، وأسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر؛ لبحث آفاق التعاون مع المنظمة في خدمة الطلاب والطالبات من سلطنة بروناي؛ كونها كعبة العلم وقبلة العلماء في مختلف دول العالم.

 

من جانبه رحب الدكتور المحرصاوي بالسفير والوفد المرافق له، مؤكدًا أن الازهر جامعًا وجامعة، وكذلك المنظمة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تولي الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم رعاية خاصة واهتماما مضاعفا لتوصيل رسالته ونشر قيمه الوسطية والسماحة لمسلمي العالم.

 

وأشار الدكتور المحرصاوي إلى الدور الذي يقوم به مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها، وخدماته التي يقدمها للطلاب الوافدين خاصة الملتحقين حديثا بجامعة الأزهر؛ حيث يعمل المركز على إكسابهم المهارات الأساسية للغة العربية كتابة وتحدثا وفهما، بما يساعدهم على استيعاب العلوم الشرعية التي يتلقونها بمناهج الدراسية وأن المركز يفتح أبوابه لكل الطلاب الوافدين خاصة طلاب سلطنة بروناي.
كما أشار إلى افتتاح المركز عددا من الفروع على مستوى العالم لتعميم الاستفادة للطلاب الوافدين وتيسيرا عليهم لكسر حاجز اللغة أثناء دراستهم بالأزهر.

 

وأوضح أسامة ياسين، أن المنظمة تعمل جاهدة لوضع أحدث البرامج العلمية لعقد الدورات التدريبية في كافة العلوم الشرعية للراغبين من أئمة العالم كي يتلقوا علوم الأزهر، فضلا عن عقد ورش عمل وندوات علمية تناقش العديد من القضايا المثارة على الساحة الإسلامية، كما أن المنظمة حرصت على إصدار  22 كتيبا  يتم من خلالها دحض الافكار المتطرفة المغلوطة لحماية الشباب من الوقوع في براثن الجماعات المتطرفة.

 

كما أوضح أن المنظمة تحرص على توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع مختلف المؤسسات الداعمة للتبادل الثقافي والمعرفي والتدريبي حتى تشمل الاستفادة لكل طلاب جامعة الازهر المصريين والوافدين لتأهيلهم لسوق العمل.

المحرصاوي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الأزهر سلطنة بروناي المنظمة العالمية لخريجي الازهر سفير سلطنة بروناي

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