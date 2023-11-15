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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«حكومة نتنياهو تخلت عنا».. الإعلام العبري يبرز إحباط عائلات الآسرى الإسرائيليين

صدى البلد

حضر أفراد عائلات وممثلو حوالي 240 أسير وأسيرة جلسات استماع واجتماعات مختلفة للجنة الكنيست، وطالبوا بإجابات من الحكومة فيما يتعلق بعودة أقاربهم.

وخلال اجتماع لجنة الصحة بالكنيست، واجهت وزيرة الدبلوماسية العامة السابقة جاليت ديستل اتباريان، التي استقالت من منصبها، انتقادات شديدة من أفراد عائلات الآسرى بعد أن قالت مؤخرًا إن على الجيش الإسرائيلي "محو غزة" وتسويتها بالأرض.

وخاطب جيل ديكمان، الذي لديه اثنان من أفراد أسرته محتجزين في غزة، الوزيرة قائلاً: "إذا كان لديك ذرة من الإنسانية متبقية فيك، يرجى الاعتناء بأقاربنا الموجودين هناك؛. وظيفتك أولاً وقبل كل شيء، هي التوقف عن الكلام التافه والاهتمام بأمور الأحياء".

في سياق متصل، انطلق أفراد عائلات المحتجزين في مسيرة احتجاجية أمس، ومن المقرر أن تصل إلى القدس المحتلة يوم السبت المقبل وتبلغ ذروتها في احتجاج خارج مقر إقامة نتنياهو.

وانطلق أهالي الأسرى اليوم في اليوم الثاني من المسيرة الاحتجاجية إلى القدس. وهتف المتظاهرون: "لقد تخلت عنا الحكومة بالفعل، لا تتركونا وحدنا".

وأظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا أن أقل من 4% من الجمهور اليهودي الإسرائيلي يعتقدون أن نتنياهو هو مصدر موثوق للمعلومات حول الحرب في غزة. وارتفع الرقم قليلا إلى 6.63% بين الناخبين اليمينيين. وفي تناقض صارخ، فإن 73.7% يعتقدون أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري هو المصدر الأكثر موثوقية للمعلومات حول الحرب.

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