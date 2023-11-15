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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نعيش في أمان.. أمين "مستقبل وطن" بسيناء يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

المؤتمر الجماهيري
المؤتمر الجماهيري لتاييد الرئيس السيسي

أكد  سالم العكش  أمين حزب مستقبل وطن  بالمحافظة شمال سيناء ، وعضو مجلس الشيوخ، تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ،  إيمانا من الحزب  لما قدمه الرئيس السيسى وما أصدره من قرارات  جعلت مصر والمجتمع المصرى فى مصاف الدول الكبرى  .

 

وأشاد  العكش خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري لتأييد الرئيس  السيسي لفترة رئاسية جديدة، بالمشروعات القومية والاقتصادية على أرض سيناء  التى شيدها الرئيس السيسى خلال فترة رئاسته.

التهجير القصري:


كما أشاد بالقرارات التى أصدرها الرئيس منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والشعب الفلسطيني  بمنع التهجير القسري للفلسطينيين في سيناء، والمساعدات الإنسانية والإغاثية،  التي تقدمها مصر للأشقاء الفلسطينيين في  غزة.

ونوه بأن المؤتمر يمثل تحالف المجتمع المصري بكل فئاته وأطيافه ممثلين عن محافظة شمال سيناء،  مؤكدا دعم الحزب الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة .
وحرص نواب حزب مستقبل وطن بسيناء ،  من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من أبناء  محافظة شمال سيناء، بالحضور لتأييد  الرئيس عبد الفتاح السيسي.


 

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