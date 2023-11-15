محافظ كفرالشيخ: 14 قافلة للأورمان للكشف وصرف العلاج بالمجان لـ 1524 حالة

قال محافظ كفر الشيخ جمال نورالدين، إن جمعية "الأورمان" بالمحافظة برئاسة عادل درغام، نظمت 14 قافلة طبية تضم جميع التخصصات بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، والتي وقعت الكشف وأجرت فحوصات وصرفت العلاج بالمجان لـ 1524 حالة.



وأضاف المحافظ- في بيان، اليوم /الأربعاء/- أن القافلة قدمت خدماتها لأبناء مراكز كفر الشيخ وقلين ودسوق والحامول، ومطوبس، وذلك بالتعاون مع جامعة كفرالشيخ.



وأكد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.



وأشاد المحافظ بجهود الجامعة برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، وما يقدمه من دعم في مختلف التخصصات بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، فضلاً عن جهود جمعية الأورمان، في دعم الأسر الأولى بالرعاية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.