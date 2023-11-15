صحة الدقهلية تتفقد مستشفى شبرا سندي وتبرعات بـ 2 مليون جنيه

تفقد وفد من إدارة المستشفيات بصحة الدقهلية برئاسة الدكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجى والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات بجولة تفقدية لمستشفى شبرا سندي بإدارة السنبلاوين.

وكان فى استقبالهم إدارة المستشفى ولفيف من قيادات المجتمع المدنى حيث تضمنت الزيارة متابعة اعمال التطوير وسير العمل في المستشفى والمرور على أقسام الاستقبال والعلاج الطبيعى والأشعة والأسنان و المغسلة.

وكشف الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات أن المجتمع المدنى قدم تبرعات للمستشفى بقيمة 2 مليون جنيه من بينها جهاز مونتيور وأجهزة علاج طبيعى للأطفال إلى جانب جهاز كيميا للمعمل الحيوي ووحدة اشعة ديجيتال كاملة علاوة على تطوير الاقسام الداخلية و تجليد جميع الاسرة.

و أعرب الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة الصحة بالدقهلية عن عمق تقديره وشكره لمنظمات المجتمع المدنى لحرصها المستمر على دعم صحة الدقهلية.

IMG-20231115-WA0015

IMG-20231115-WA0016

IMG-20231115-WA0014