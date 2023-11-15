مؤتمر جماهيري حاشد لحزب الغد بالنوبارية لتأييد ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة..صور

نظم حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع امانة حزب الغد بالبحيرة برئاسة الحاج كمال شعيب السمالوسى وذلك ضمن حملة تأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى حضر المؤتمر جميع قيادات حزب الغد بالبحيرة وفى مقدمتهم الحاج محمد السنديونى كما حضره رئيس الغد وجميع قيادات الغد المركزية وجميع قيادات المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية من مشايخ وعمد وكبار العوائل.

حملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسى

كان حزب الغد قد قرر أن مرشحه لرئاسة الجمهورية هو الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما انضم حزب الغد رسميا للحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسى( 24-30) واصبح حزب الغد ضمن التكتل الحزبى الواسع والحملة الرسمية الداعية لاعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما قرر رئيس حزب الغد إصدار صحيفه الحزب الورقية وتخصيص كل اعدادها طوال شهرى اكتوبر ونوفمبر و حتى نهاية فترة الحملة فى 8 من ديسمبر القادم لشرح جميع انجازات الرئيس ونشر جميع فعاليات الحزب الخاصة بالانتخابات الرئاسية من ندوات ومؤتمرات جماهيرية ، كما اصدر الغد مطوية دعائية تحث الناخبين على التصويت للرئيس وتدعوهم لتأييده.

ويواصل حزب الغد سلسلة مؤتمراته بالمقر المركزى وبالمحافظات ويعقد الغد مؤتمرين شعبيين احدمها بمحافظ الاسكندرية يوم الثلاثاء 21 والاخر يوم الجمعة 24 نوفمبر بالبراجيل بمحافظة الجيزة.