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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يرتفع 75 جنيها في ختام تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب

أغلقت تعاملات الذهب اليوم الأربعاء علي ارتفاع جديد ، ليسجل سعر الجرام الواحد من المعدن الأصفر نموا بقيمة 75 جنيها على الأقل في الجرام الواحد بمختلف الأعيرة المختلفة.
سجل سعر عيار 21 الأوسع انتشارا 2695 جنيها للبيع و 2715 جنيها للشراء.

أسعار الذهب بمصر وثلاث دول عربية .. عيار21 مفاجأة

«آي صاغة»: ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2725 جنيهًا


وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 3080 جنيه للبيع و 3103 جنيه للشراء 
وبلغ سعر عيار 18 نحو 2310 جنيه للبيع و 2375 جنيه للشراء
ووصل سعر 14 الأدنى فئة نحو 1797 جنيه للبيع و 1810 جنيه للشراء.
وصل سعر الجنيه الذهب نحو 21.6 ألف جنيه للبيع و 21.72 ألف جنيه للشراء.
وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 95.8 ألف جنيه للبيع و 96.5 ألف جنيه للشراء.
وسجل سعر كيلو الذهب نحو 3.1 مليون جنيه للبيع و 3.102 مليون جنيه للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية


ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج عن تمسك الفيدرالي الأمريكي بالتشديد النقدي ووجود خيار رفع أسعار الفائدة على الطاولة.

فيما انخفضت أسعار الذهب الفوري بنسبة 0.1% عند المستوى 1937 دولار للأونصة، وذلك بعد ان سجل الذهب أدنى مستوى  عند 1934 دولار للأونصة.

وشهد الذهب الأسبوع الماضي انخفاض في سعر الأونصة العالمية بنسبة 2.7% لتفقد 54 دولار من قيمتها ليعد أسوأ هبوط في سعر الذهب منذ أكثر من شهر بعد أن شهد الدولار الأمريكي استقرار بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع وفقاً لمؤشر الدولار، وذلك في ظل الدعم الذي يحصل عليه الدولار من سياسة التشديد النقدي للبنك الفيدرالي.

المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر أكتوبر في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 0.1% على المستوى الشهري من القراءة السابقة 0.4%، وأن يظهر المؤشر السنوي ارتفاع بنسبة 3.3% مقارنة مع القراءة السابقة 3.7%.

 

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