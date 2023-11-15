أسعار الذهب بمصر وثلاث دول عربية .. عيار21 مفاجأة

أسعار الذهب الآن، يقدمها موقع "صدى البلد"،اليوم الاربعاء 15-11 -2023، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب بمصر وثلاث دول عربية الكويت والسعودية والامارات.

سعر الذهب اليوم

يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير من المواطنين، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول ،ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر إلى مستويات قياسية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 15-11-2023

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,069 شراء 3,091 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,813 شراء 2,834 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,685 شراء 2,705 جنيهات.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,301 شراء 2,319 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,790 شراء 1,803 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,534 شراء 1,546 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر



الاونصة بيع 95,433 شراء 96,143 جنيها.

الجنيه الذهب بيع 21,480 شراء 21,640جنيها.

الكيلو بيع 3,068,571 شراء 3,091,429 جنيها.

الذهب

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي



اسعار الذهب عيار 24 - 19.48 دينار $63.14

سعر الذهب عيار 22 - 17.86 دينار $57.88

اسعار الذهب عيار 21 - 17.04 دينار $55.25

اسعار الذهب عيار 18 - 14.61 دينار $47.36

سعر الذهب عيار 14 - 11.36 دينار $36.83

سعر الذهب عيار 12 - 9.74 دينار $31.57

اسعار أوقية الذهب 605.80 دينار $1,964

اسعار جنيه الذهب 136.36 دينار $442.00

اسعار كيلو الذهب 19,479 دينار $63,141

الذهب

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي



اسعار الذهب عيار 24 - 236.78 ريال $63.14

سعر الذهب عيار 22 - 217.05 ريال $57.88

اسعار الذهب عيار 21 - 207.19 ريال $55.25

اسعار الذهب عيار 18 - 177.59 ريال $47.36

سعر الذهب عيار 14 - 138.12 ريال $36.83

سعر الذهب عيار 12 - 118.39 ريال $31.57

اسعار أوقية الذهب 7,364 ريال $1,964

اسعار جنيه الذهب 1,658 ريال $442.00

اسعار كيلو الذهب 236,781 ريال $63,141

الذهب





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في الامارات بدون مصنعية





عيار 24 - 244.00 درهم اماراتي

عيار 22 - 223.50 درهم اماراتي

عيار 21 - 213.50 درهم اماراتي

عيار 18 - 183.00 درهم اماراتي

عيار 14 - 142.25 درهم اماراتي

عيار 12 - 122.00 درهم اماراتي

الاونصة 7,588 درهم اماراتي

الجنيه الذهب 1,708 درهم اماراتي

الكيلو 244,000 درهم اماراتي



الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر؛ فيتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فقط.