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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج : جيش الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه بقطاع غزة

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن إسرائيل لم تحقق أي مكاسب في حربها تجاه قطاع غزة على الرغم من مرور 41 يوما منذ بدء الصراع، إذ أن إسرائيل لم تستطع الاستيلاء على أراضي، أو القضاء على حماس، أو حتى استرداد الرهائن التي تم أسرهم، وبالتالي إسرائيل فشلت بشكل ذريع في تحقيق أهدافها، وبتعريف العسكريين الحرب لليوم 41 لم تحقق أي أهداف. 

اللواء سمير فرج يتحدث عن قطاع غزة 

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن حرب إسرائيل بدأت يوم 7 أكتوبر، وكان هناك صدمة مما فعلته المقاومة الفلسطينية لمدة 4 أيام، والمخابرات الإسرائيلية أو جيش الدفاع لم تكن لديها أي فكرة بهجمات طوفان الأقصى، واستولوا على 4 مستوطنات وحصلوا على أسرى ورهائن، ومن ثم تحركت إسرائيل بعد 4 أيام. 

وتابع اللواء سمير فرج، أن إسرائيل غيرت خطتها من الاجتياح للتوغل، ألا أنهم فوجئوا أن ليس لديهم أي معلومات أو إمكانيات للاجتياح فحولها إلى توغل ليحصل على قطاع غزة قطعة تلو الأخرى. 

قطاع غزة القضاء على حماس أحمد موسى قناة صدي البلد

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