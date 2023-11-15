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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مغني راب أمريكي يفضح جيش الاحتلال بهذا التصرف

مغني راب
مغني راب

في واقعة تكررت مع مشاهير، دخل مغني الراب الأمريكي الشهير ريد فيل إلى حفله في مهرجان  Camp Flog Gnaw، متوشحا بـالكوفية الفلسطينية، أمام مئات من الحضور في ولاية لوس أنجلوس.

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بأسماء الأطفال الشهداء| مغني راب أمريكي يتضامن مع غزة أثناء حفله.. فيديو

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مايان السيد: مغني حاططني في دماغه وإحنا سمعتنا وحشة


تطرق النجم الشاب بحديثه أمام محبيه، وفي خطوة غير متوقعة، إلى العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وما يجري من أعمال وحشية.

متوشحا بالكوفية الفلسطينية، مغني الراب الأمريكي الشهير redveil ينشر على شاشة عملاقة أسماء أطفال غزة دون سن ال ٤ سنوات والذين قتلتهم إسرائيل منذ طوفان الأقصى.


ريد فيل لم يكتفِ بذلك، بل عرض فيل عبر شاشة عملاقة أسماء الأطفال الفلسطينيين الضحايا الذين قضوا بالغارات الإسرائيلية منذ بدء التصعيد في القطاع قبل 40 يومًا.


كما طالب جمهوره المتواجد في الحفل بضرورة الضغط على نوابهم والمطالبة بوقف القصف الإسرائيلي على الفلسطينيين.


وفجأة، صرخ بصوت واحد مع الحاضرين هاتفًا: "فلسطين حرة"، وطالبهم بفتح بث مباشر من هواتفهم، إضافة إلى رفعه العلم الفلسطيني، رغبة منه في دعم القضية وإيصال صوتها للعالم كله.

مغنى مهرجان

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