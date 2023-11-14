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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بأسماء الأطفال الشهداء| مغني راب أمريكي يتضامن مع غزة أثناء حفله.. فيديو

بأسماء الشهداء| مغني
بأسماء الشهداء| مغني راب أمريكي يتضامن مع غزة أثناء حفله

أعلن مغني الراب الأمريكي ماركوس موتون الشهير بـ "ريدفيل" دعمه وتضامنه مع غزة والشعب الفلسطيني خلال حفل له بمهرجان الموسيقى Camp Flog Gnaw"" الذي أقيم في أمريكا.

أسماء الأطفال الشهداء

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لـ (ريدفيل) وهو يقف على المسرح أثناء حفلًا له مرتديًا كوفيه فلسطينية وفي نهاية الحفل قام بعرض أسماء أطفال غزة الشهداء على الشاشة التي تتواجد خلفه ، مطالبًا جمهوره بالدعوة لوقف إطلاق النار من خلال الدخول على موقع إلكتروني للتواصل مع النواب ومطالبتهم بوقف القصف".

ثم أختتم مغني الراب حفله بالهتاف مع جمهوره "فلسطين حرة" بعدما تحدث حول العنف في غزة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الكبار والأطفال.

أطلبوا وقف القصف

قال ريدفيل، في كلمته مشاورًا على الشاشة التي تتواجد خلفه " خلفي قائمة بأسماء الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر.. لم يعيش أي أحد من تلك القائمة لسن الأربع سنوات"، مضيفًا : إذا كنت إنسان، ستشعر بشيء ما وأنا أقول هذا. إنه ليس أمرًا معقدًا، ولا تدع أحدًا يقول لك هذا.. لذلك سأقول لكم كل ما يجب عليكم فعله."

وتابع مغني الراب الأمريكي، كلمته قائلًا : الآن أنا أعرف أن ما قدمته يثير العاطفة، الآن أنا أريد أن أفعل شيئًا حيال ذلك، اذهبوا لهذا الموقع الآن (تاركًا لهم موقعًا إلكترونيًا) واتصلوا بالنواب وأطلبوا وقف القصف، وإذا كانت الخدمة بطيئة فالتقطوا صورة للرابط وقوموا بذلك لاحقًا."

مغنى الراب الأمريكي ماركوس موتون ريدفيل غزة الشعب الفلسطيني

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