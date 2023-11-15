أسباب انتشار الدروس الخصوصية بمنظومة التعليم .. خبير تربوي يوضح

تحدث تامر شوقي الخبير التربوي والتعليمي، عن تطوير المنظومة التعليمية، قائلا: الوزارة تعتمد الآن على التطوير الممنهج للتعليم، بتوالي المراحل التعليمية، مشددا على أن التطوير الحالي يختلف عن غيره.

وأضاف شوقي، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن المناهج التعليمية الحالية تم وضعها وفقا لمعايير دولية، متابعا: المناهج التعليمية الحالية تعتمد على وحدة المعرفة، التي تساهم على ترابط الأفكار ببعضها البعض من خلال سنوات الدراسة.



واكد على أن فكرة تطوير مناهج ثالثة ثانوي بشكل مفاجئ مرفوض، وذلك لأن التطوير يأتي من خلال التخطيط والتنظيم في بداية سنوات المرحلة بالكامل.



وأوضح أن هناك عوامل عديدة تسببت في ظهور وانتشار الدروس الخصوصية في مصر، من ضمنهم العجز الشديد في عدد المعلمين داخل المدارس، بالإضافة إلى لجوء المعلمين إلى الدروس لزيادة دخلهم المادي.