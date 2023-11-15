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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الهجرة السابقة : هكذا أبلغوني بتولي منصبي

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة السابقة، كيف تم إبلاغها بمنصب وزيرة الهجرة، قائلة: "كنت أعمل في القنصلية العامة في دبي ويومها تلقيت اتصالات تليفونية وأبلغوني بترشحي للمنصب ونزلت مصر وعملت مقابلة شخصية مع المهندس شريف إسماعيل وبعدها تم إعلان القرار".


وأضافت مكرم خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "مقالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها هيبة والوقوف أمامه له رهبة" مشيرة إلى أن الوزارة لم يكن بها ملفات.

 

سنفتح له الباب


وتابعت: "كلمة الرئيس السيسي لي والتي ظلت في عقلي دائمًا التواصل الحقيقي، بمعنى من يحتاج مساعدة سنساعده، ومن يحتاج خبرة سنفتح له الباب، وحتى من يريد قول رأي مخالف سنسمع له".

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المهندس شريف اسماعيل الرئيس السيسي لبرنامج الشاهد

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