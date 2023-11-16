أشرف عبد العزيز يكشف حقيقة طعنه بمجلس الدولة ببطلان انتخابات نادي الزمالك

كشف أشرف عبد العزيز محامي كهربا حقيقة شائعات طعنه بمجلس الدولة ببطلان انتخابات نادي الزمالك.

وكتب أشرف عبد العزيز عبر حسابه بموقع فيسبوك : تنويه، تناول البعض إشاعات من الصباح بأن مكتب / أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض أقام طعون بمجلس الدولة ببطلان انتخابات نادي الزمالك التي أجريت بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ وهذا الكلام عاري تماماً من الصحة .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الخميس، عقب المباراة الودية التي خاضها الأبيض اليوم أمام توت عنخ أمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظيره الهلال الليبي يوم الأحد المقبل، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.