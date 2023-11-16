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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

3 من قصار السور كان يقرأها النبي قبل نومه ويمسح على جسده..اعرفها

صدى البلد

وردت عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم سنن قبل النوم حيث داوم عليها كل ليلة عند النوم، بل وأوصانا بها لما لها من فضل عظيم، وحثنا على اغتنامها، ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن ينام. 

 3 سور قرأها النبي قبل نومه 

عنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت:
"أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ إذا أوَى إلى فِراشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمع كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِما، فَقَرَأَ فِيهِما: قُلْ هو اللَّهُ أحَدٌ وقُلْ أعُوذُ برَبِّ الفَلَقِ وقُلْ أعُوذُ برَبِّ النَّاسِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بهِما ما اسْتَطاعَ مِن جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بهِما علَى رَأْسِهِ ووَجْهِهِ وما أقْبَلَ مِن جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذلكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ."

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أمور كان يفعلها النبي قبل النوم

1- كان النبي يتوضأ قبل الدخول للنوم.
2- كان يسلم على أهل بيته قبل النوم. 
3- كان ينام على جانبه الأيمن. 
4- كان يضع يده تحت خده الأيمن. 
5- كان يذكر الله قبل نومه. 
6- كان يجمع كفيه ويقرأ فيهما " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ " " قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ" ثم يمسح بها جسده. 
7- كان يقرأ آية الكرسى وأخر آيتين من سورة البقرة.

دعاء قبل النوم

« باسمك اللهم أموت وأحيا » رواه البخاري

« اللهم أسلمت نفسي إليك ، وفوضت أمري إليك ، ووجهت وجهي إليك ، وألجأت ظهري إليك ، رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت » رواه البخاري ومسلم.

«باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه ، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظهـا بما تحفظ بـه عبـادك الصـالحين » رواه البخاري ومسلم .

« اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها ، لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها ، وإن أمتها فاغفر لها ، اللهم إني أسألك العافية » رواه مسلم.

دعاء الاستيقاظ من النوم ليلا

«مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا، اسْتُجِيبَ لَهُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ».

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بقول دعاء قبل النوم إذا أتى الشخص مضجعه، وذلك بعد أن يتوضأ وضوءَه للصلاةِ، ثم يضطَجِع على شِقِّه الأيمنِ، فإن مات من ليلتِه، فهو على الفطرةِ.

وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى الى فراشه قال ((باسمك أموت وأحيا) وقال (باسمِكَ ربِّي وَضعتُ جَنبي وبِكَ أرفعُهُ، إن أمسَكْتَ نفسي فارحَمها، وإن أرسلتَها فاحفَظها بما تحفَظُ بِهِ عبادَكَ الصَّالحينَ") وإذا قام قال (الحمدلله الذي أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشور).  

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، إنه ورد عن السلف الصالح، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان إذا استيقظ في الليل يدعو الله سبحانه وتعالى.

وأوضح مركز الأزهر للفتوى، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- كان حريصًا على ذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وعلى كل حال، كما أنه داوم علىأذكار الصباح والمساء، ودعا الله دائمًا عند النوم وعند الاستيقاظ وعند السفر وعند دخول البيت والخروج منه وعند دخول المسجد والخروج منه، فلكل مكان وكل وقت وكل مناسبة لها دعاء وذكر خاص، حتى عند الاستيقاظ في الليل.

واستشهد : عن عبادة بن الصامت ( رضي الله عنه) عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال « من تعار ( أى استيقظ) من الليل، فقال حين يستيقظ " لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئً قدير الحمدلله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم دعا اللهم اغفر لي غفر له أو دعا استجب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته".

وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "الحمدلله الذى عافاني فى جسدي ورد عني روحي وأذن لي بذكره ".

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