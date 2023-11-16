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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لسبب ولا أغرب! .. إطلاق سراح سجين إيطالي متهم بجريمة قتل

صدى البلد

أثارت واقعة تعد غريبة من نوعها لن تصدق، لإطلاق صراح أحد السجناء كان قد حكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما وذلك بعد أن قام بقتل صديقته، وذلك لأن سجنه الإيطالي لم يعد يتمكن من تلبية العديد من متطلبات نظامه الغذائي والذي يعد منخفض السعرات الحرارية.


وفقا لصحيفة "التيلجراف" قد بدأت الحكاية بعدما طعن ديميتري فريكانو لصديقته إريكا بريتي والتي تعد بالغة من العمر 27 عاما، وهي مصابة بحوالي  57 طعنة في يونيو 2017 وقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما، ليقضي عقوبته في أحد سجون تورينو.

على الجانب الآخر ومنذ أن تم سجنه، فقد ارتفع وزنه الرجل البالغ من العمر 34 عامًا من 120 كلج إلى 200 كجم

على الجانب الآخر قد قامت المحكمة في تورينو  بالقيام بضرورة السماح لفريكانو بالقيام بقضاء بقية عقوبته تحت الإقامة الجبرية في منزل والديه، قائلة إن السجن لا يعد قادر على القيام بتزويده بالنظام الغذائي الخاص الذي يحتاجه وذلك إضافة إلى الزيادة الكبيرة في الوزن، وقد كان فريكانو يدخن حوالي 100 سيجارة يوميا في السجن.

وأشارت  المحكمة إن حالته الصحية "لم تعد متوافقة مع نظام السجن"، مشددة  في الوقت نفسه على أنه كان يعاني من صعوبة في المشي وقد يكون للبقاء  في السجن الكثير من الخطر على حياته .

 

سجون تورينو الإقامة الجبرية النظام الغذائي

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