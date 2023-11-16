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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلم المونديال يبدأ من جيبوتي| المنتخب يقص شريط التصفيات.. وعد من محمد صلاح.. وهذه القنوات الناقلة

محمد صلاح و وزير
محمد صلاح و وزير الشباب والرياضة

في خطوة مباركة تعكس التزام الحكومة المصرية بتقديم الدعم الكامل لرياضة كرة القدم، زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المنتخب الأول لكرة القدم في إحدى اللحظات الحاسمة بمقر إقامته في القاهرة. 

وجمعت هذه الزيارة الهامة بين الشخصيات البارزة في عالم كرة القدم المصرية، بما في ذلك جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة.

التطلعات والرؤية

وفي حديثه الشجاع مع لاعبي المنتخب، أكد وزير الرياضة على وجود العديد من المشروعات القومية التي تهدف إلى تطوير كرة القدم المصرية. 

ويبرز الوزير أهمية التعاون الفعّال مع الاتحاد المصري لكرة القدم لتنفيذ وتحقيق أفضل النتائج في هذا السياق.

رؤية استراتيجية

ومن خلال جهد مشترك، يسعى الوزير والاتحاد إلى تحويل الأفكار والرؤى إلى واقع ملموس. يتطلعون إلى تحسين مستوى اللعب وتطوير المواهب الواعدة في البلاد، مع التركيز على تنمية القدرات الفنية والبدنية للاعبين.
 

كرة القدم المنتخب وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي محمد صلاح كأس العالم محمد النني القاهرة المدير الفني

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