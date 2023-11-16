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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إسرائيل تستعين بالصقور في حرب غزة| شاهد ماذا وجد الاحتلال بـ مستشفى الشفاء؟.. وحماس: “مسرحية”

صدى البلد

تواصل القوات الإسرائيلية مضيّها في جهودها لاستكشاف مواقع الجثث التي سقطت في الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر الماضي. ويبدو أن الجيش الإسرائيلي يعتمد أساليب فريدة في هذه المهمة، حيث يستخدم الطيور الجارحة التي تحمل أجهزة تعقب للبحث في المناطق التي يصعب الوصول إليها. هذا الاستخدام الذكي يعزز فرص العثور على الضحايا وتحديد مكانهم بكفاءة أكبر.

 

تفاصيل البحث

وتقوم القوات الإسرائيلية بالتعاون مع سلطة الطبيعة والمتنزهات لاستخدام الطيور الجارحة في تحديد أماكن الجثث، وذلك من خلال فحص أنماط طيران الصقور النسور في المناطق المحيطة بمكان الهجوم. وقد أسفرت هذه الجهود حتى الآن عن اكتشاف أربع جثث على الأقل قرب غابات بئيري وكيسوفيم.

 

أجهزة التتبع والتقنيات المستخدمة

وتمكنت القوات الإسرائيلية من اكتشاف الجثث بفضل أجهزة التتبع المثبتة على الطيور الجارحة في المنطقة. وقد أدى استخدام هذه التكنولوجيا المتقدمة إلى تسهيل عملية البحث، خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي أصبحت عليها الجثث بعد مرور أكثر من شهر على الهجوم.

الإسرائيلية الجثث الهجوم الطيور الجيش حماس النسور غزة مستشفى الشفاء

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