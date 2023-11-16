أسعار الدواجن اليوم الخميس 16-11-2023

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس ارتفاعا طفيفا مقارنة بسعرها أمس ولكنها حافظت على التراجع الذي سجلته منذ بداية الأسبوع الجاري، وبلغت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 62 جنيها وتقترب من 70 جنيها حتى تصل إلى المستهلك كما يختلف سعرها من بائع لآخر.

وجاءت أسعار الدواجن اليوم الخميس في بورصة الدواجن الرئيسية كالتالي:

سعر الدواجن الساسو: 87 جنيها

أسعار الفراخ البلدي: 110 جنيهات

سعر الدواجن أمهات بيضاء: 68 جنيها

سعر الدواجن بياض أبيض سلك: 52 جنيها

سعر الدواجن بياض أحمر سلك: 69 جنيها

سعر الدواجن بياض أحمر أرضي: 72 جنيها