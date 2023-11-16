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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير السعودي بالقاهرة: شعب المملكة تبرع بنحو نصف مليار ريال لفلسطين حتى الآن

السفير أسامة نقلي
السفير أسامة نقلي يتابع وصول المساعدات لمطار العريش

تابع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية، سير عمل إدخال المساعدات المقدمة من الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني عبر معبر رفح، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل القطاع.

وأوضح السفير، في تصريح له، من أمام معبر رفح، بأنه بفضل الله تعالى وصلت اليوم، الخميس، الطائرة السابعة من جسر الإغاثة الجوي السعودي إلى مطار العريش، الذي جاء إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي افتتحتها القيادة الكريمة بتبرع سخي بمبلغ 50 مليون ريال سعودي.

وأشار إلى أن وقوف الشعب السعودي خلف هذه الحملة الإنسانية غير مستغرب، حيث بلغ حجم التبرعات للحملة نحو نصف مليار ريال سعودي ولا يزال بفضل الله سبحانه وتعالى في تصاعد.

وأكد وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين عبر التاريخ، وأنه ليس فقط سياسياً ولكن أيضاً إنسانياً في سبيل التخفيف من معاناة الاحتلال عبر هذه السنوات.

وقال السفير نقلي: “تابعت اليوم المساعدات الإغاثية من مطار العريش وحتى وصولها إلى المستودعات وانتقالها لمعبر رفح بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء في مصر عبر الهلال الأحمر المصري”، معرباً عن شكره إلى جمهورية مصر العربية لحسن تنظيم استقبال المساعدات وتخزينها وصولاً إلى نقلها بالشاحنات إلى المعبر.

وأشار إلى أن حجم المساعدات الإغاثية المقدمة من المملكة وصل إلى ما يقرب من 250 طناً، ومن المتوقع أن تتضاعف خلال الأيام القادمة عبر شحنها عن طريق البحر.

وأكد حرص المملكة على ضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى المتضررين داخل قطاع غزة، واستمرارية متابعة الحالة الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة ومحاولة تلبيتها في المجالات كافة.

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الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الجهات المصرية الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

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