إضراب الممثلين في هوليوود.. ناقد فني يكشف القصة كاملة

قال الناقد الفني خالد محمود، إن الساحة العالمية الآن بالنسبة لدور العرض والشاشات، نسب إيراداتها قلت لظروف كثيرة جدا، أولها أن هناك تأثيرا بما حدث من إضراب فى هوليوود.

وأضاف الناقد الفني خالد محمود، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، أن هذا أثر كثيرا وجعل هناك شركات قللت من إنتاجها بالنسبة للأفلام العظيمة جدا والكبيرة التي تستطيع الخروج منها بإيرادات عالية.

وتابع أن نسبة الدعاية والإعلان، نظرا لمسألة الإضراب، لافتا إلى أنه عندما خرج مصطلح الذكاء الإصطناعي وبدأت الشركات الكبيرة أن تستعين به فى أن يكون هناك بديل لشخصيات أو مؤثر فى أحداث، وهنا سيقلل من قيمة الفنان ومكانته وأدواره وساعات عمله.