تضامنًا مع غزة.. محمد حماقي يلغي جولاته الغنائية في أمريكا

قالت الإعلامية نهاد سمير، خلال فقرتها الفنية اليوم، إن الجهة المنظمة للجولة الغنائية للفنان محمد حماقي فى أمريكا أعلنت عن تأجيلها للجولة تضامنا لأهالي غزة.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن التأجيل جاء خلال بيانها على الإنستجرام، حيث كتبت “بنعتذر بشدة ولكن يؤسفنا إبلاغكم بتأجيل جولة الفنان محمد حماقي فى أمريكا الشمالية، ودا خلال الفترة من 22 فبراير إلى 3 مارس 2024”.

وأكملت الإعلامية نهاد سمير: “وذلك نظرا للأحداث الحالية فى غزة، ومحمد حماقي طبعا من الفنانين الذين عبروا جدا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني”.