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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من البحرين على قصف الاحتلال المستشفي الميداني الأردني في غزة

البحرين
البحرين

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الخميس، عن إدانة مملكة البحرين بشدة لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة 7 من كوادر المستشفى.

 

واعتبرت الخارجية البحرينية في بيان لها، أن هذا انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويعرض حياة المرضى والطواقم الطبية والمدنيين للخطر.

وعبرت وزارة عن تضامن مملكة البحرين مع المملكة الأردنية الهاشمية، لتؤكد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي وتحمل مسؤولياته الأخلاقية لوقف الحرب في قطاع غزة فورًا، ومنع استهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية في القطاع، وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لتخفيف معاناة أهالي القطاع.

 

وأمس الأربعاء، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن القصف على محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة "امتداد لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل" في القطاع.

 

وأكد الصفدي على إدانة الحكومة الأردنية بالمطلق هذا العمل الذي يعتبر جريمة حرب جاء في إطار قصف المستشفيات الذي يتصاعد في غزة خلال الأيام الماضية.

 

وأوضح أن "الأردن ينتظر نتائج تحقيق القوات المسلحة حول ما حدث على أن نقوم بكل الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية اللازمة للتعامل مع ما نعتبره جريمة".

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