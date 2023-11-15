الكويت تدين استهداف المستشفى الميدان الأردني في غزة

عبرت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لما قامت به قوات الاحتلال من عمل غير إنساني إثر قصف محيط المستشفى الميداني الأردني مما أدى إلى إصابة سبعة من كوادر المستشفى بجروح خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا قد أصيبوا في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد مجموعة من المدنيين.

وفي بيان للخارجية الكويتية؛ فقد أكدت دولة الكويت تضامنها ووقوفها مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ضد هذا الاعتداء السافر والذي يثبت يقيناً بأن قوى الاحتلال الإسرائيلي لا تراعي القوانين الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني ولا مناشدات المجتمع الدولي.

وتطالب دولة الكويت مجلس الأمن والمجتمع الدولي بضرورة التدخل لإيقاف هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي أصبحت تطال المستشفيات والمرضى والطواقم الطبية، ووضع حد للجرائم التي ترتكبها بشكل يومي ضد شعب أعزل