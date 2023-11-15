عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تدين قصف المستشفى الميداني الأردني بغزة وتطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار

الإمارات - علم
الإمارات - علم

عبرت دولة الإمارات العربية عن ادانتها واستنكارها بشدة للقصف الإسرائيلي في محيط المستشفى الميداني الأردني والهجمات اللاإنسانية التي تشنها إسرائيل على المستشفيات في قطاع غزة، مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المستشفيات والمؤسسات والأعيان المدنية في القطاع.

وبدورها؛ أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وتوفير الحماية الكاملة للمؤسسات والأعيان المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.

وشددت  الوزارة علي ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة على أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وعلى ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.

كما حثت دولة الإمارات المجتمع الدُّولي على بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع كافّة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف، والتوتر، وعدم الاستقرار. 

مصر تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

إسرائيل مسئولة .. بيان عاجل من الجيش الأردني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لمحلات الذهب

رسميًا.. طلاق هنا الزاهد من أحمد فهمي

البنك المركزي يقرر رفع حدود السحب اليومي والشهري للأفراد والشركات.. تفاصيل

العلبة بـ 135 جنيه.. أحمد موسى يعلن مفاجأة صادمة بشأن أسعار السجائر

بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

تحذير لتجار السجائر في السوق .. تفاصيل

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

القائمة الكاملة.. أسعار السجائر الجديدة اليوم بعد الزيادة الأخيرة

موضوعات متعلقة

ملك الأردن يكشف خطورة حل الدولة الواحدة على الهوية الفلسطينية والإسرائيلية

وزير الخارجية الأردني: تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إعلان حرب

ترشيحاتنا

النشرة الدينية | دعاء لأهل فلسطين بالنصر والصمود.. وكلمات عظيمة لاستقبال شهر جمادى

فات شهر على مرضه.. التفاصيل الكاملة لرحلة علاج هاني الناظر

مفاجأة | برنامج الغذاء العالمي يكشف عن التطورات في قطاع غزة

الخلافات تحتدم بين إسرائيل وأمريكا .. قرارات صادمة من نتنياهو تنذر بكارثة

مواجهة سهلة رقميا.. موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

جيش الاحتلال يقتحم مستشفى الشفاء من المدخل الجنوبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت الترند بعد طلاقها.. شاهد أجرأ إطلالات المطربة بوسي المثيرة للجدل

بعد طلاقها.. شاهد أجرأ إطلالات أبنة هيفاء وهبي المثيرة للجدل

فرق شاسع.. شاهد عارضة أزياء تشعل السوشيال ميديا بعد ارتدائها فستان أنغام

"إل إم" الفرط بـ 5 جنيهات| أسعار السجائر بالمحال.. وإجراء حكومي عاجل

فيديو

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

بمشاركة عالمية|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ