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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصفيات مونديال 2026...مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة على مدار الساعة، حيث يبرز من بينها مباراة مصر وجيبوتي في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم. يستضيف منتخب مصر نظيره جيبوتي في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تُقام اليوم أيضًا عدة مباريات ضمن منافسات التصفيات القارية المختلفة المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

 

مواعيد المباريات المقامة اليوم والقنوات الناقلة:

مصر - جيبوتي 6 مساءا  أون تايم سبورتس.

بتسوانا - موزمبيق  3 مساءا SSC EXTRA 1 HD

السودان X توجو – 6 مساء - SSC2 HD

الجزائر X الصومال – 6 مساء - SSC EXTRA 1 HD


مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا

قبرص - إسبانيا 6:00 Bein Sports Hd 1
ليشتنشتاين - البرتغال 9:45 Bein Sports Hd 1.

تصفيات أمريكا الجنوبية

بوليفيا - بيرو 10:00 SSC SPORTS.

فنزويلا - إكوادور 11:59 SSC SPORTS.


مواعيد مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2026


السعودية -باكستان  6.30 مساء

أستراليا- بنجلاديش  11 صباحًا

 

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