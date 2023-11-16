دور الكليات الطبية تحسين جودة الحياة الصحية في مصر.. تطوير مهارات الطلاب وقوافل الكشف المجاني الأبرز.. وخبراء يطالبون بحملات توعية

خبراء التعليم:

الكليات الطبية تسعى لتحسين جودة الحياة في مصر

القوافل الطبية جسر بين العلم الطبي واحتياجات المجتمع المصري

الجامعات المصرية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة

يوجد رعاية متكاملة من خلال القوافل الطبية

الكليات الطبية تواصل تقديم الرعاية الصحية

يجب انطلاق حملات توعية لتعزيز الصحة العامة

دور القوافل الطبية في تطوير مهارات الطلاب الطبيين

أكدت الدكتورة سحر موسى، عميد كلية التمريض بجامعة عين شمس، أن القوافل الطبية التي ينظمها القطاع الطبي بالجامعات في مصر تعتبر جزءًا لا يتجزأ من المسؤولية الاجتماعية، حيث تلعب دورًا حيويًا في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الطبية في المجتمع.

الدور الاجتماعي للجامعات

وأوضحت عميد كلية التمريض بجامعة عين شمس، أن الجامعات المصرية تسعى إلى تحقيق التفاعل الإيجابي مع المجتمع المحلي، وتقديم القوافل الطبية هي خطوة رائدة، لإنها تمثل فرصة للطلاب والأطباء المتدربين لتطبيق المهارات النظرية التي اكتسبوها في الفصول الدراسية في بيئة عمل واقعية.

ريادة الجامعات

وأشارت الدكتورة سحر موسى، إلى أن القوافل الطبية تعكس ريادة الجامعات في تحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع، تعتبر هذه المبادرات استثمارًا في الصحة العامة والتعليم الطبي، موضحة أن توفير الرعاية الصحية المجانية هي خطوة نحو بناء مستقبل أفضل للجميع، تحسين جودة حياة الناس وتعزز العدالة الاجتماعية.

تقديم الرعاية الصحية

وأضافت عميد كلية التمريض بجامعة عين شمس، أن القوافل الطبية تشمل تقديم الرعاية الصحية الأساسية للمواطنين، مثل الفحص الطبي، وتقديم الخدمات الصحية، وتوفير الأدوية الأساسية، حيث يعتبر هذا التفاعل مع المجتمع خطوة هامة نحو تحسين الوعي الصحي والوقاية من الأمراض.

التحديات المستقبلية

ونوهت الدكتورة سحر، بأن مع التغيرات السريعة في مجتمعنا، يتعين علينا البحث عن حلول ذكية للتحديات المستقبلية، حيث تلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورًا حاسمًا في تحسين خدمات الرعاية الصحية وجعلها أكثر فاعلية، لذلك تأتي القوافل الطبية كجزء لا يتجزأ من مساهمة الجامعات في تطوير المجتمع ورعايته.

تكامل الخدمات

ولفت إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تكاملًا بين مختلف القطاعات، وخاصة القطاع الصحي، لان تنظيم القوافل الطبية يظهر تفاعلًا إيجابيًا بين التعليم الطبي والخدمات الصحية، حيث يستفيد المجتمع من مستوى عالٍ من الرعاية، لان هذة القوافل الطبية تساهم في خلق بيئة صحية أكثر استدامة، ويتيح تشخيص الأمراض المبكرة وتقديم العلاج المناسب فرصة للمواطنين للحفاظ على صحتهم والعيش بشكل أفضل.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن الكليات الطبية تضطلع برؤية متقدمة لتقديم الرعاية الصحية في مصر، حيث تتسارع جهودها نحو تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة، حيث تعد القوافل الطبية أحد الوسائل الفعالة التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، حيث تمثل جسرًا بين العلم الطبي واحتياجات المجتمع.

رعاية متكاملة:

وأوضح عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن الكليات جامعة عين شمس تسعى إلى توفير رعاية متكاملة عبر القوافل الصحية، حيث يتم تجهيز هذه القوافل بأحدث التقنيات والكوادر البشرية المتخصصة لضمان تقديم خدمات صحية على أعلى مستوى، مؤكدًا على دور القوافل في تحفيز التنمية الشاملة، حيث يتم توجيه الجهود نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية، مما يعكس التزام الكليات الطبية برفع مستوى المجتمع.

خدمة المجتمع:

وأشار الدكتور محمد رجاء، إلى أن القوافل الطبية تعد إحدى مظاهر الالتزام الاجتماعي للكليات الطبية، لان توفير الخدمات الطبية للفئات غير القادرة ودعم الأسر ذات الاحتياجات يعزز دور الكليات كمؤسسات خدمية في المجتمع، وتواجه الكليات الطبية تحديات في توسيع نطاق الخدمات وتحسين الوصول إلى المناطق النائية، وتعمل هذه الكليات بتحديد استراتيجيات ذكية للتغلب على التحديات وتحقيق تقدم ملموس في تقديم الرعاية الصحية.

التواصل مع المجتمع

وأضاف عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن القوافل الطبية تشكل جزءًا لا يتجزأ من الجهود الكليات الطبية في خدمة المجتمع، ويستند هذا النهج إلى فهم عميق للتحديات الصحية والاجتماعية، ويعكس التزامًا راسخًا بتحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة في مصر، لانه يلعب دورًا محوريًا في التواصل مع المجتمع، من خلال الحملات التوعية والفعاليات الصحية، يتم تعزيز الوعي الصحي وتحفيز المجتمع على الاعتناء بصحته.

متعددة التخصصات

وصرح الدكتور محمد رجاء، بأن القوافل الطبية تتميز بتقديم خدمات طبية متعددة التخصصات، ما يجعلها مركزًا شاملاً للرعاية الصحية، مشيرًا إلى وجود فرق طبية متخصصة يساهم في تحديد التشخيصات بدقة وتوفير أفضل خيارات العلاج للمرضى.

المشاركة الفعالة في الرعاية

ونوة عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، بأن القوافل الطبية تعمل بشكل فعال على مشاركة الطلاب الطبيين والكوادر الطبية في الرعاية الصحية، ويعتبر هذا التفاعل فرصة للتدريب العملي، مما يسهم في تطوير مهارات الكوادر الصحية القادمة.

ولفت الدكتور محمد رجاء، إلى أن المستشفيات الجامعية تشكل ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية، لان القوافل الطبية مكملًا للجهود الرئيسية للمستشفيات الجامعية، فمن خلال تنظيم قوافل طبية، يمكن توفير الرعاية الصحية للمناطق النائية وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية، ويتعين عليها الاستمرار في تقديم الخدمات المتطورة وتعزيز الابتكار لتلبية احتياجات المجتمع وتطوير الصحة العامة.

وكان قد انتهت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة من تقديم خدماتها لأهالى الشلاتين وحلايب وأبو رماد بنجاح وسط إشادة من أهالى المنطقة بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة على مدار أيام زيارة القافلة.

ويأتي ذلك برعاية اللواء أ.ح. الدكتور عمرو محمد حنفى محافظ البحر الأحمر والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت إشراف الدكتورة هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة و إشراف إدارى اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون المجتمع والبيئة، والتى نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مدار خمسة أيام متتالية.

وتوافد على العيادات الخارجية مختلفة التخصصات قرابة ٣٥٠٠ مستفيد ،كما تلقى جميعهم الخدمات الدوائيه بالمجان من صيدلية القافلة ، وتم تحول ٨٢ مريض لتلقي العلاج بمستشفيات جامعة عين شمس.

وعن محور التوعية المجتمعية قدم دكتور طارق عبد الفتاح المدرب بمستشفيات جامعة عين شمس عدد من الندوات التوعوية، حيث تم تقديم حملات توعية لطلاب مدرسة اللواء سعد أبو ريدة الإعدادية بالشلاتين حول العادات الصحية للوقاية من الأمراض ، و أهم القواعد والعادات الصحية التي من شأنها أن تُعزز الصحة العامة للجسم، وتساعد على مقاومة الأمراض.

وتم تنظيم ندوة توعوية لطلاب مدرسة اللواء حسن كامل بالشلاتين حول الظواهر السلبية في المجتمع الأسباب وطرق الوقاية والعلاج و ندوة اخرى حول التغذية السليمة وأثرها على الصحة لطلاب مدرسة السادات الإبتدائية بالشلاتين.

كما تم تقديم ندوة توعية بمعهد التمريض بشلاتين حول مهارات الاتصال الفعال لتقديم خدمة طبية متميزة

و ندوة توعوية حول مخاطر (تعاطى المخدرات ) لطلاب مدرسة التمريض بالشلاتين " وتم من خلال حملة التوعية مناقشة ، أسباب الإدمان وآثاره ، طرق الوقاية من الإدمان ،أساليب وطرق العلاج من الإدمان .

كما تم تقديم ندوة توعوية بعنوان :- (فن إدارة الغضب ) " معهد التمريض بالشلاتين " إلى جانب تقديم ٨٠٠٠ كارتونة من السلع التموينية لأهالى المنطقة.